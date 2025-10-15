La stagione sta entrando nel vivo anche per quel che riguarda il calcio femminile: si stanno infatti disputando le prime giornate di quasi tutti i tornei regionali. E le maggiori soddisfazioni, dati alla mano, sono arrivate lo scorso fine settimana dal movimento giovanile "in rosa". Partendo dal CSL Prato Social Club: la formazione "juniores" ha espugnato il campo del Città di Pontedera, rifilando alle rivali un netto 3-0. I gol di Toccafondi, Romanelli e Fedi permettono al sodalizio pratese di salire a 9 punti nella classifica del campionato U19 e di agguantare in terza posizione il Pisa Sporting Club: il cammino è lungo, ma con queste premesse sembrano esserci davvero le basi per puntare ad un’annata da protagoniste. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - CSL Prato Social Club, bene le under 19