Csíkszereda Miercurea Ciuc-CFR Cluj giovedì 16 ottobre 2025 ore 19 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici

Si recupera il quinto turno di Liga I e il CFR Cluj di Mandorlini è impegnato sul campo del neopromosso Csíkszereda Miercurea Ciuc. La squadra di Ilyes viene dalla sua prima storica vittoria in campionato contro l’Universitatea Cluj, e finalmente ha trovato il modo di riaccodarsi al gruppo che lotta per i playout. È lunga la strada verso la salvezza e passera inevitabilmente dalla . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Csíkszereda Miercurea Ciuc-CFR Cluj (giovedì 16 ottobre 2025 ore 19:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici

