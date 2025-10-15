Csíkszereda Miercurea Ciuc-CFR Cluj giovedì 16 ottobre 2025 ore 19 | 30 | formazioni quote pronostici
Si recupera il quinto turno di Liga I e il CFR Cluj di Mandorlini è impegnato sul campo del neopromosso Csíkszereda Miercurea Ciuc. La squadra di Ilyes viene dalla sua prima storica vittoria in campionato contro l’Universitatea Cluj, e finalmente ha trovato il modo di riaccodarsi al gruppo che lotta per i playout. È lunga la strada verso la salvezza e passera inevitabilmente dalla . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com