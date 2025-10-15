Crollano gli acquisti di armi Usa per l’Ucraina
Donald Trump conferma che venerdì ospiterà Volodymyr Zelensky alla Casa bianca. Si parlerà, forse in via definitiva, dei missili Tomahawk, di come procedere con Vladimir Putin e del futuro dell’Ucraina. . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Anche da Devinlux… persino i supereroi crollano! Ma niente paura: da noi gli acquisti sono sempre sicuri ? …e la simpatia? Quella la diamo in regalo! Tra risate, outfit che fanno innamorare e coccole beauty che rigenerano, vi aspettiamo con tante n - facebook.com Vai su Facebook
Vertice Ucraina, la svolta da Trump: Putin vedrà Zelensky. Kiev promette acquisti di armi Usa per 100 miliardi - «Le fake news vanno avanti da 3 giorni dicendo che ho subito un 'grave sconfitta' permettendo al presidente russo Vladimir Putin di avere un importante vertice negli Stati Uniti. Scrive ilmattino.it
Crolla l’export italiano verso gli Usa. Ecco perchè è una vittoria per Trump - Decisivo anche l’apprezzamento dell’euro verso dollaro, rupia, lira turca e re ... Segnala milanofinanza.it
Usa annunciano vendita armi per 825 milioni all'Ucraina - L'amministrazione Trump ha approvato una vendita di armi all'Ucraina per 825 milioni di dollari, che includerà missili a raggio esteso e relative attrezzature per potenziarne le capacità difensive, ... Segnala ansa.it