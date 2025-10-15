Crollano gli acquisti di armi Usa per l’Ucraina

Cms.ilmanifesto.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Donald Trump conferma che venerdì ospiterà Volodymyr Zelensky alla Casa bianca. Si parlerà, forse in via definitiva, dei missili Tomahawk, di come procedere con Vladimir Putin e del futuro dell’Ucraina. . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

