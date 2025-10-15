Nella notte l’annuncio della rescissione di Sergio Romero con il Boca Juniors dopo 4 anni: la nuova squadra è pronta È un momento molto particolare per il Boca Juniors, ancora scosso per la morte dell’allenatore Miguel Angel Russo. Una grande perdita, soprattutto a livello umano, che ovviamente non sarà colmata tanto facilmente. Sono stati dei giorni toccanti, emozionanti e commoventi. La partita contro il Barracas Central è stata ovviamente rinviata a data da destinarsi, il ritorno in campo degli Xeneizer ad ora è fissato per il 18 ottobre in casa contro il Belgrano. Sergio Romero e Edi Cavani (LaPresse) – calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Crociato ko e rescissione immediata: ha già firmato con la nuova squadra