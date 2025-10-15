Nuovo record per Cristiano Ronaldo. Il quarantenne fuoriclasse portoghese ieri sera ha realizzato una doppietta contro l’Ungheria, toccando così quota 41 goal nelle partite di qualificazione ai mondiali, e raggiungendo la vetta dei migliori marcatori di sempre in questa speciale classifica. Schierato in campo da titolare, la stella dell’Al-Nassr ha siglato le reti in un totale di 51 partite disputate in carriera nel percorso di qualificazione alla Coppa del Mondo. Dietro di lui sono Carlos Ruiz, a quota 39; Lionel Messi, a quota 36; Ali Daei a quota 35 e a chiudere la cinquina Robert Lewandoski a quota 33. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Cristiano Ronaldo segna contro l’Ungheria: è suo il record di gol nelle qualificazioni ai Mondiali