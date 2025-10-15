Cristiano Ronaldo segna contro l’Ungheria | è suo il record di gol nelle qualificazioni ai Mondiali
Nuovo record per Cristiano Ronaldo. Il quarantenne fuoriclasse portoghese ieri sera ha realizzato una doppietta contro l’Ungheria, toccando così quota 41 goal nelle partite di qualificazione ai mondiali, e raggiungendo la vetta dei migliori marcatori di sempre in questa speciale classifica. Schierato in campo da titolare, la stella dell’Al-Nassr ha siglato le reti in un totale di 51 partite disputate in carriera nel percorso di qualificazione alla Coppa del Mondo. Dietro di lui sono Carlos Ruiz, a quota 39; Lionel Messi, a quota 36; Ali Daei a quota 35 e a chiudere la cinquina Robert Lewandoski a quota 33. 🔗 Leggi su Lapresse.it
