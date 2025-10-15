Cristiano Ronaldo segna contro l’Ungheria | è suo il record di gol nelle qualificazioni ai Mondiali

Lapresse.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuovo record per Cristiano Ronaldo. Il quarantenne fuoriclasse portoghese ieri sera ha realizzato una doppietta contro l’Ungheria, toccando così quota 41 goal nelle partite di qualificazione ai mondiali, e raggiungendo la vetta dei migliori marcatori di sempre in questa speciale classifica. Schierato in campo da titolare, la stella dell’Al-Nassr ha siglato le reti in un totale di 51 partite disputate in carriera nel percorso di qualificazione alla Coppa del Mondo. Dietro di lui sono Carlos Ruiz, a quota 39; Lionel Messi, a quota 36; Ali Daei a quota 35 e a chiudere la cinquina Robert Lewandoski a quota 33. 🔗 Leggi su Lapresse.it

cristiano ronaldo segna contro l8217ungheria 232 suo il record di gol nelle qualificazioni ai mondiali

© Lapresse.it - Cristiano Ronaldo segna contro l’Ungheria: è suo il record di gol nelle qualificazioni ai Mondiali

News recenti che potrebbero piacerti

cristiano ronaldo segna controCristiano Ronaldo, nuovo record: maggior numero di gol nelle qualificazioni Mondiali - Primato raggiunto con la doppietta di ieri per il portogallo contro l'Ungheria. Scrive corriere.it

cristiano ronaldo segna controCristiano Ronaldo segna contro l’Ungheria: è suo il record di gol nelle qualificazioni ai Mondiali - Il quarantenne fuoriclasse portoghese ieri sera ha realizzato una doppietta contro l'Ungheria, toccando così quota 41 goal ... Riporta lapresse.it

cristiano ronaldo segna controI 143 gol di Cristiano Ronaldo in nazionale: chi, dove, come, quando - Cristiano Ronaldo è salito a quota 143 gol in nazionale col Portogallo: esaminiamoli tutti in dettaglio. Riporta it.uefa.com

Cerca Video su questo argomento: Cristiano Ronaldo Segna Contro