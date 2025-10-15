Cristiano Ronaldo parole dure da digerire | lo ha detto davvero

Cr7 non ha certo bisogno di presentazioni, a circa 60 gol dal record assoluto di 1000 gol segnati. Ora però il portoghese dovrà digerire parole durissime. Quando si parla di Cristiano Ronaldo, si parla di una macchina perfetta. A 40 anni appena compiuti, l’attaccante portoghese non ha ancora smesso di macinare record, gol e titoli, infrangendo barriere che per molti sarebbero state invalicabili. Con la maglia dell’ Al-Nassr, squadra in cui ha scelto di continuare la sua carriera dopo aver illuminato Manchester United, Real Madrid e Juventus, ha superato quota 944 reti ufficiali in carriera, cifra che lo colloca in una dimensione tutta sua. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com © Glieroidelcalcio.com - Cristiano Ronaldo, parole dure da digerire: lo ha detto davvero

Incomprensioni. https://bmbr.cc/tlq1r0t #CristianoRonaldo #NunoMendes #Portugal #WorldCupQualifiers - X Vai su X

NUOVO GOL, NUOVA DOPPIETTA, NUOVO RECORD PER CRISTIANO RONALDO Con le due reti segnate contro l’Ungheria con la maglia del suo Portogallo, CR7 è diventato ufficialmente il miglior marcatore della storia delle qualificazioni ai mondiali - facebook.com Vai su Facebook

Cristiano Ronaldo e Nuno Mendes non si capiscono, i social non perdonano: "È lo schema più brutto del 2025" - Cristiano Ronaldo, sempre lui, per poco non firma un'altra piccola impresa e trascina il Portogallo ai Mondiali. Riporta msn.com

Viviano provoca: «Cristiano Ronaldo? Sarebbe titolare in diverse squadre di Serie A: anche la Lazio» - Sarebbe titolare in diverse squadre di Serie A: anche la Lazio» Intervistato da TvPlay, l’ex portiere Emiliano Viviano ha commentato l’ ... Scrive lazionews24.com

Bruno Fernandes è una furia, colpa di Cristiano Ronaldo: 'Non usate le mie parole' - Bruno Fernandes è intervenuto sui propri canali social, e con un duro messaggio ha cercato di chiarire quanto pronunciato ieri subito dopo il derby vinto ... Da calciomercato.com