Cristiana Capotondi e Stephen Dorff si amano per caso a Roma nel trailer di No Place Like Rome
Verrà presentata in anteprima mondiale il 26 ottobre alla Festa del Cinema di Roma la commedia romantica di Cecilia Miniucchi con Cristiana Capotondi, Stephen Dorff e Rhada Mitchell. Un incontro casuale dà vita a una coppia decisamente inedita nel trailer di No Place Like Rome, commedia romantica diretta da Cecilia Miniucchi che unisce sul grande schermo Cristiana Capotondi e la star americana Stephen Dorff. Il film, che verrà presentato in anteprima mondiale alla Festa del Cinema di Roma 2025 il 26 ottobre, vede Dorff nei panni di Connor, celebre fotografo inviato a Roma per un incarico proprio all'inizio della stagione natalizia. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
