Crisi Sacim la Fiom ai gruppi interessati | Stesso personale stessi salari e non si sposti la produzione

Nuovi sviluppi nella vicenda che riguarda la crisi della Sacim, storica azienda metalmeccanica di Cesena, oggi si è svolta la prima assemblea con i lavoratori dopo l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale. "E' emerso con chiarezza che la Sacim ha tutte le potenzialità per continuare. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it