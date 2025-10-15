Crisi Sacim la Fiom ai gruppi interessati | Stesso personale stessi salari e non si sposti la produzione
Nuovi sviluppi nella vicenda che riguarda la crisi della Sacim, storica azienda metalmeccanica di Cesena, oggi si è svolta la prima assemblea con i lavoratori dopo l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale. "E' emerso con chiarezza che la Sacim ha tutte le potenzialità per continuare. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Crisi Sacim, la Fiom ai gruppi interessati: "Stesso personale, stessi salari e non si sposti la produzione" #Cesena - facebook.com Vai su Facebook
Cesena, i sindacati: “Sacim ha tutte le potenzialità per andare avanti, ci sono gruppi interessati all’acquisto” - X Vai su X
La crisi della Sacim: "La continuità produttiva va mantenuta in città" - Lo afferma l’amministrazione comunale di Cesena, rappresentata dal sindaco Enzo Lattuca e dall’assessore allo ... Scrive ilrestodelcarlino.it