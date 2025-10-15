Crisi idrica al livello massimo nuove riduzioni di pressione sulla rete Aqp
LECCE – Nuove riduzioni di pressione su tutta la rete, dopo quelle varate alla fine del 2024: le ha disposte Acquedotto Pugliese per allontanare il rischio di emergenza idrica.La decisione si basa su una valutazione razionale perché l’Osservatorio permanente dell’Autorità di bacino distrettuale. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Peggiora la crisi idrica nell'Isola, le scorte sotto il 40%.
One Water: «Dalla crisi idrica effetti economici severi su tutti i Paesi, riduzione del Pil fino al 15% entro il 2050» L'intervento al summit del Cairo di Rago, vice presidente del comitato promotore del Forum Euromediterraneo dell'acqua
Crisi idrica al livello massimo, nuove riduzioni di pressione sulla rete Aqp - Dopo quelle di fine 2024, da lunedì altre misure di contenimento per scongiurare l’ipotesi di erogazione a turni. Segnala lecceprima.it
Crisi climatica, nuove misure per evitare l'emergenza idrica - Scarse precipitazioni e fonti sotto stress, massimo livello di severità per il potabile in Puglia. Secondo leccesette.it
M5S. Crisi idrica: la Giunta Bardi interviene fuori tempo massimo - Il Partito Democratico di Basilicata, con il suo commissario regionale senatore Daniele Manca, aderisce al presidio e alla fiaccolata “Dignità e sicurezza per chi lavora la terra”, promossi dalle ... Secondo lasiritide.it