Crisi Conerobus il piano è rigettato | si pensa anche a uno stop di 24 ore

Ancona, 15 ottobre 2025 – Crisi Conerobus, l’assemblea dei lavoratori lunedì sera ha dato ampio mandato ai loro rappresentanti sindacali – territoriali e rsu – di procedere con la proclamazione del secondo sciopero. Almeno un quarto dei dipendenti di Conerobus ha preso parte ai lavori e dopo la presentazione dell’esito del secondo incontro con l’azienda, nella stessa mattinata di lunedì, si è proceduto alla votazione per alzata di mano. Nessun passo indietro, lo sciopero (che sarà di 8 ore e in caso di mancato accordo successivo si passa al terzo step con uno stato di agitazione di 24 ore da fissare presumibilmente per gennaio 2026) sarà quindi a novembre, come anticipato ieri dal Carlino: la data scelta potrebbe essere quella del 20 novembre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

