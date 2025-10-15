Crisi climatica sempre più acuta da AQP nuove misure per allontanare il rischio di emergenza idrica

Foggiatoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La più dura crisi climatica da inizio millennio si inasprisce e l’acqua a disposizione del potabile è sempre meno. È necessario, dunque, adottare nuove misure: da lunedì 20 ottobre saranno attuate ulteriori riduzioni di pressione su tutta la rete. La situazione è critica e, nonostante le azioni. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

