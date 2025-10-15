Crisi Amt il vicesindaco Terrile | Fornitori da pagare per oltre 100 milioni di euro

Ilsecoloxix.it | 15 ott 2025

Genova – "I debiti di Amt verso i fornitori superano i 100 milioni di euro, a fronte di un capitale sociale di 30 milioni". Lo ha detto il vicesindaco Alessandro Terrile,. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

crisi amt vicesindaco terrileCrisi Amt, il vicesindaco Terrile: “Fornitori da pagare per oltre 100 milioni di euro” - Genova – "I debiti di Amt verso i fornitori superano i 100 milioni di euro, a fronte di un capitale sociale di 30 milioni". ilsecoloxix.it scrive

crisi amt vicesindaco terrileAmt, giornata decisiva: i lavoratori in Consiglio comunale - A palazzo Tursi si discute del buco di bilancio dell'azienda di trasporti e del nuovo piano tariffario. Scrive rainews.it

Amt, iniziata la lunga commissione consiliare sulla crisi: anche i lavoratori in sala rossa - Intanto le aziende fornitrici in attesa di pagamenti per 3,2 milioni scrivono a Salis: "La crisi di Amt non può essere gestita mettendo a rischio la tenuta economica di altre imprese" ... Da msn.com

