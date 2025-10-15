Crisi Amt il vicesindaco Terrile | Fornitori da pagare per oltre 100 milioni di euro
Genova – "I debiti di Amt verso i fornitori superano i 100 milioni di euro, a fronte di un capitale sociale di 30 milioni". Lo ha detto il vicesindaco Alessandro Terrile,.
Dopo le dimissioni del vicesindaco Gian Luca Lalli, il sindaco Oscarino Ferrero nomina Paola Bottalico nuova vice e promuove Gianni Goia ad assessore. Le Opposizioni attaccano: "Basta illazioni, la maggioranza si assuma le proprie responsabilità".
Crisi Amt, il vicesindaco Terrile: "Fornitori da pagare per oltre 100 milioni di euro" - Genova – "I debiti di Amt verso i fornitori superano i 100 milioni di euro, a fronte di un capitale sociale di 30 milioni".
Amt, giornata decisiva: i lavoratori in Consiglio comunale - A palazzo Tursi si discute del buco di bilancio dell'azienda di trasporti e del nuovo piano tariffario.
Amt, iniziata la lunga commissione consiliare sulla crisi: anche i lavoratori in sala rossa - Intanto le aziende fornitrici in attesa di pagamenti per 3,2 milioni scrivono a Salis: "La crisi di Amt non può essere gestita mettendo a rischio la tenuta economica di altre imprese"