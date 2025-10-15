Crisi Amt Anav | Da marzo servizi non pagati siamo a oltre 2 milioni di euro

Le sezioni Liguria e Piemonte di Anav (Associazione nazionale autotrasporto viaggiatori, parte di Confindustria), che rappresentano oltre 40 imprese private del trasporto persone con autobus, chiedono alla Città metropolitana di Genova e alla sindaca Silvia Salis "il pagamento urgente dei. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Scopri altri approfondimenti

Crisi AMT Genova: ANAV Liguria e Piemonte chiedono il pagamento urgente degli arretrati - (FERPRESS) – Genova, 15 OTT – Le Sezioni Liguria e Piemonte di ANAV (Associazione Nazionale Autotrasporto Viaggiatori, parte di Confindustria), che rappresentano oltre 40 imprese private del trasporto ... Segnala ferpress.it

Amt, le aziende creditrici alzano la voce: “A rischio servizi e 100 posti di lavoro” - Le sei imprese di Anav Liguria che hanno in appalto linee di trasporto scolastico e i bus sostitutivi della Genova- Riporta ilsecoloxix.it

Crisi Amt, Salis: "Ecco a quanto ammonta il buco di bilancio. Azienda resterà pubblica" - Quella che è stata rilevata "è la maggior perdita della storia di Amt" così la sindaca di Genova Silvia Salis ha aperto la conferenza stampa indetta per fare il punto sulla situazione dell'azienda di ... Lo riporta primocanale.it