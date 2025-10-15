Criptovalute il mercato corre ai ripari dopo il venerdì nero ovvero la liquidazione più grande della storia

Wired.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina hanno innescato perdite per oltre 19 miliardi di dollari in un giorno nel mercato delle criptovalute. Ora è corsa agli strumenti di protezione per limitare i danni. 🔗 Leggi su Wired.it

criptovalute il mercato corre ai ripari dopo il venerd236 nero ovvero la liquidazione pi249 grande della storia

© Wired.it - Criptovalute, il mercato corre ai ripari dopo il “venerdì nero”, ovvero la liquidazione più grande della storia

Leggi anche questi approfondimenti

Criptovalute, il mercato cresce: capitalizzazione a +13,3% in luglio, cosa sapere - Il mercato delle criptovalute si rafforza, la capitalizzazione complessiva del comparto è cresciuta del 13,3% nel mese di luglio, trainata dai nuovi massimi storici di Bitcoin, dal crescente interesse ... Si legge su corriere.it

Criptovalute, a luglio il settore ha aumentato il suo valore del 13,3%: ecco perché - Nel corso del mese di luglio, si è verificato un notevole rafforzamento nel comparto di criptovalute e bitcoin. Scrive tg24.sky.it

Criptovalute, Binance Italy: "Settore sempre più rilevante nel contesto finanziario globale" - elettorale dopo la nomina di Donald Trump a presidente degli Stati Uniti, il comparto ha mostrato un’evoluzione sempre più strutturata, grazie anche all’interesse ... Da adnkronos.com

Cerca Video su questo argomento: Criptovalute Mercato Corre Ripari