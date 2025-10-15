Criptovalute il mercato corre ai ripari dopo il venerdì nero ovvero la liquidazione più grande della storia

Le tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina hanno innescato perdite per oltre 19 miliardi di dollari in un giorno nel mercato delle criptovalute. Ora è corsa agli strumenti di protezione per limitare i danni. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Criptovalute, il mercato corre ai ripari dopo il “venerdì nero”, ovvero la liquidazione più grande della storia

Leggi anche questi approfondimenti

Il 10 ottobre 2025 sarà ricordato come uno dei giorni più turbolenti nella storia delle criptovalute. In meno di 24 ore, il mercato ha bruciato oltre 19 miliardi di dollari in liquidazioni. https://italianinews.com/2025/10/bitcoin-crash-tra-panico-leva-e-sospetti-di-mani - X Vai su X

Numerosi gli under 40 soprattutto tra gli oltre 8 mila che si sono orientati invece nel mercato delle Criptovalute - facebook.com Vai su Facebook

Criptovalute, il mercato cresce: capitalizzazione a +13,3% in luglio, cosa sapere - Il mercato delle criptovalute si rafforza, la capitalizzazione complessiva del comparto è cresciuta del 13,3% nel mese di luglio, trainata dai nuovi massimi storici di Bitcoin, dal crescente interesse ... Si legge su corriere.it

Criptovalute, a luglio il settore ha aumentato il suo valore del 13,3%: ecco perché - Nel corso del mese di luglio, si è verificato un notevole rafforzamento nel comparto di criptovalute e bitcoin. Scrive tg24.sky.it

Criptovalute, Binance Italy: "Settore sempre più rilevante nel contesto finanziario globale" - elettorale dopo la nomina di Donald Trump a presidente degli Stati Uniti, il comparto ha mostrato un’evoluzione sempre più strutturata, grazie anche all’interesse ... Da adnkronos.com