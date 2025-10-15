Crazy Waves d' argento nella Coppa Italia girone Silver

Pisatoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Argento per gli atleti della pallanuoto di ASD Crazy Waves di Pisa, nell’edizione 2025 della Coppa Italia girone Silver della Federazione Italiana Nuoto Paralimpico. La manifestazione, che si è svolta sabato 11 e domenica 12 ottobre presso la Piscina Nannini di Firenze, ha visto la partecipazione. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Crazy Waves d'argento nella Coppa Italia girone Silver - Argento per gli atleti della pallanuoto di ASD Crazy Waves di Pisa, nell’edizione 2025 della Coppa Italia girone Silver della Federazione Italiana Nuoto Paralimpico. pisatoday.it scrive

Premiati in Sala Baleari gli atleti paralimpici dell'Asd Crazy Waves - Si è svolta questa mattina in Sala Baleari a Palazzo Gambacorti la cerimonia di premiazione degli atleti paralimpici dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Crazy Waves, protagonisti di una ... Da pisatoday.it

Valeria Pappalardo porta la Asd Crazy Waves sul podio dei Master di nuoto paralimpico - Quello dell’11 e 12 maggio per l’ASD Crazy Waves di Pisa porta i nomi di Rodolfo e Valeria. Riporta today.it

Cerca Video su questo argomento: Crazy Waves D Argento