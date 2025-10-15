Crazy Waves d' argento nella Coppa Italia girone Silver
Argento per gli atleti della pallanuoto di ASD Crazy Waves di Pisa, nell’edizione 2025 della Coppa Italia girone Silver della Federazione Italiana Nuoto Paralimpico. La manifestazione, che si è svolta sabato 11 e domenica 12 ottobre presso la Piscina Nannini di Firenze, ha visto la partecipazione. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
