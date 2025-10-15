Crack Signa condannato a due anni Renè Benko dai giudici di Innsbruck L’imprenditore indagato anche in Italia e altri paesi

L’ex magnate austriaco René Benko – arrestato in Austria lo scorso 23 gennaio e sotto inchiesta anche in altri paesi tra cui l’Italia – è stato condannato a due anni dalla Corte d’assise di Innsbruck per bancarotta fraudolenta nell’ambito del primo filone sul mega crack del gruppo Signa. Il Tribunale ha contestato al 48enne una donazione di 300.000 euro alla madre, mentre l’ha assolto dall’accusa di aver sottratto alla massa fallimentare altri 360.000 euro tramite affitti per una villa nel capoluogo tirolese. Benko all’apice del suo successo – secondo la stampa austriaca – vantava un patrimonio di quasi 5 miliardi di euro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

