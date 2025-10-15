Cpr di Torino pusher omosessuale del Gambia rimpatriato dopo le condanne | Non rispettano la sua identità
Dopo una serie di condanne per droga, un 27enne originario del Gambia è stato rinchiuso nel Cpr (centro di permanenza per i rimpatri) di Torino e, a fine settembre, rimpatriato in Africa. Eppure, è omosessuale e dice di aver già avuto problemi in passato nel proprio paese d’origine, per via. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Scopri altri approfondimenti
Cpr di Torino, pusher omosessuale del Gambia rimpatriato dopo le condanne: “Non rispettano la sua identità” https://ift.tt/MSjyPl9 - X Vai su X
Lo studio internazionale posiziona il capoluogo emiliano tra i primi tre snodi ferroviari del Paese. Da Bologna si raggiungono senza cambi Torino, Napoli, Lecce e Siracusa - facebook.com Vai su Facebook
Cpr di Torino, pusher omosessuale del Gambia rimpatriato dopo le condanne: “Non rispettano la sua identità” - Il rimpatrio è avvenuto pochi giorni prima della causa che deve stabilirà se ha diritto alla protezione internazionale ... Segnala torinotoday.it
Torino, persona gay rimpatriata in Gambia dopo aver chiesto asilo politico all’Italia - “Questo è uno dei tanti episodi di rimpatrio di persone LGBTQIA+ a cui non è stato garantito il diritto di asilo. Si legge su gay.it