Cpr di Torino pusher omosessuale del Gambia rimpatriato dopo le condanne | Non rispettano la sua identità

Dopo una serie di condanne per droga, un 27enne originario del Gambia è stato rinchiuso nel Cpr (centro di permanenza per i rimpatri) di Torino e, a fine settembre, rimpatriato in Africa. Eppure, è omosessuale e dice di aver già avuto problemi in passato nel proprio paese d’origine, per via. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

