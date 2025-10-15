Cpb esonero visto di conformità crediti Iva | online una nuova faq

Fiscooggi.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Agenzia risponde al quesito dei contribuenti: nei casi previsti, l’esonero si applica a partire dal biennio successivo all’anno di adesione al concordato preventivo biennale. 🔗 Leggi su Fiscooggi.it

