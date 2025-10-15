Cpb esonero visto di conformità crediti Iva | online una nuova faq
L’Agenzia risponde al quesito dei contribuenti: nei casi previsti, l’esonero si applica a partire dal biennio successivo all’anno di adesione al concordato preventivo biennale. 🔗 Leggi su Fiscooggi.it
CPB: da quando spetta l'esonero dal visto di conformità ai fini IVA? - L'agenzia delle Entrate con una nuova FAQ del 15 ottobre risponde ad un quesito sul CPB e i casi di esonero dal visto di conformità per la compensazione dei crediti Iva infrannuali. Lo riporta fiscoetasse.com