Covid in Toscana | 213 nuovi casi nell’ultima settimana I ricoverati sono 74 di cui 4 in terapia intensiva

Negli ultimi sette giorni (8-15 ottobre 2025) si sono registrati in Toscana 213 nuovi casi di Covid-19: 70 confermati con tampone molecolare e gli altri 143 con test rapido. Fortunatamente non ci sono stati decessi L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Covid in Toscana: 213 nuovi casi nell’ultima settimana. I ricoverati sono 74, di cui 4 in terapia intensiva

