Costretti a lavorare senza pause e giorni di riposo nei cantieri di 8 regioni | 5 indagati per caporalato
All'alba di oggi 15 ottobre è scattato un provvedimento di perquisizione della Procura di Biella in un'inchiesta della guardia di finanza sul presunto caporalato in cantieri pubblici in 8 regioni. Le indagini erano scattate da un operaio coinvolto in un incidente sul lavoro alla diga dell'Ingagna di Mongrando, nel Biellese. 🔗 Leggi su Fanpage.it
