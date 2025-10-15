Costa d’Avorio e Senegal si assicurano posti negli Stati Uniti

2025-10-14 23:23:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: L’ultimo turno di qualificazione dell’Africa alla Coppa del Mondo si è concluso martedì sera con la maggior parte dei posti finali del torneo della prossima estate finalmente occupati. Le gare del continente si concludono prima degli altri, con la Coppa d’Africa prevista per l’inizio del 2026. Di conseguenza, ciò significava che squadre come il Senegal e l’Uganda avevano un’ultima possibilità di assicurarsi un posto tra le migliori negli Stati Uniti, Canada e Messico. Il Sud Africa si è assicurato il posto all’inizio della giornata, battendo il Ruanda e superando la Nigeria al primo posto del Gruppo C. 🔗 Leggi su Justcalcio.com