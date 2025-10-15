Cosia e viale Geno interrogazione di Nessi | Verifiche strutturali sulle solette a che punto siamo?
Il consigliere comunale di Svolta Civica, Vittorio Nessi, ha depositato il 6 ottobre un’interrogazione formale per chiedere conto alla giunta dello stato dei controlli strutturali sulle coperture del torrente Cosia e sulla soletta di viale Geno. Nel testo, Nessi ripercorre gli impegni annunciati. 🔗 Leggi su Quicomo.it
