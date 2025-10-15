Cos'è questa storia che in Grecia sarà legale lavorare 13 ore al giorno

Il Parlamento greco sta per varare una legge che vuole portare la giornata lavorativa a 13 ore, per un massimo di 37 giorni all'anno e su base volontaria. La proposta ha scatenato fortissime proteste: ieri i sindacati hanno proclamato uno sciopero che ha paralizzato il Paese per 24 ore. 🔗 Leggi su Fanpage.it

News recenti che potrebbero piacerti

Tour della Grecia classica 06-12 ottobre 2025 Viaggio nella storia e civiltà ellenica Ecco alcune immagini che ci manda la ns. Accompagnatrice Laura Buon rientro e grazie a tutti i partecipanti. - facebook.com Vai su Facebook

Mare, storia e borghi della Magna Grecia: nasce Vibo experience, nuovo modello di turismo esperienziale per la Costa degli dei - X Vai su X

Nella Grecia più Grecia il mito incontra la storia - Il Mani è la parte del Peloponneso contrassegnata dalla catena montuosa del Taigeto e che si chiude, come una sorta di indice puntato sul Mediterraneo e sull'opposta costa africana, a Capo Matapan o ... Si legge su ilgiornale.it

Cosa vedere in Grecia: dove vivere la magia del mare e della storia - La Grecia è una delle destinazioni turistiche più affascinanti al mondo, un luogo dove il mare cristallino incontra una storia millenaria. Si legge su siviaggia.it

“Indizi e indagini”, dalla storia della Grecia antica in Piazza Grande: una serata di cultura e confronto - Mercoledi 2 luglio alle 21,00 confronto fra Emanuele Stolfi, autore del libro Indizi e indagini in Grecia antica. Da lanazione.it