Cos’è la missione Eubam che supervisionerà la riapertura del valico di Rafah | coinvolta anche l’Italia
Nel caso in cui dovesse effettivamente succedere, sarà la missione Eubam (European Union Border Assistance Mission) a supervisionare giovedì la riapertura del valico di Rafah, unico punto di uscita dalla Striscia di Gaza e passaggio cruciale per l’ingresso degli aiuti umanitari dall’Egitto. Si tratta di una missione dell’Unione Europea avviata nel 2005 su richiesta congiunta di Israele e dell’Autorità nazionale palestinese ( Anp ), con il pieno sostegno dell’Egitto e l’approvazione unanime dei Paesi membri dell’Ue. Il mandato iniziale prevedeva la presenza di osservatori europei al valico per monitorare e assistere le autorità palestinesi nella gestione dei flussi di persone e merci, ma le attività furono sospese nel 2007, dopo la presa del potere da parte di Hamas nella Striscia di Gaza, che portò all’estromissione di Fatah. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
