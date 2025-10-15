Cos’è la malattia di Fabry e come si gestisce in gravidanza e menopausa

Le malattie influenzano profondamente la vita delle persone, non solo per i sintomi e le conseguenze che determinano sull’organismo, ma anche perché incidono sulle scelte quotidiane e sulle diverse fasi della vita. Un esempio è la malattia di Fabry, una patologia genetica rara che può interferire con momenti delicati come la gravidanza e la menopausa, rendendo necessaria una gestione attenta per tutelare la salute della donna e, nei casi di gravidanza, anche quella del nascituro. Una condizione, la malattia di Fabry, per la quale oggi mancano delle linee guida utili sia per i medici che per i pazienti e che permetterebbero di migliorare le scelte nella pianificazione di una gestazione, nella gestione dei sintomi durante la gestazione, l’allattamento e la menopausa. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

