Cos’è la malattia di Fabry e come si gestisce in gravidanza e menopausa
Le malattie influenzano profondamente la vita delle persone, non solo per i sintomi e le conseguenze che determinano sull’organismo, ma anche perché incidono sulle scelte quotidiane e sulle diverse fasi della vita. Un esempio è la malattia di Fabry, una patologia genetica rara che può interferire con momenti delicati come la gravidanza e la menopausa, rendendo necessaria una gestione attenta per tutelare la salute della donna e, nei casi di gravidanza, anche quella del nascituro. Una condizione, la malattia di Fabry, per la quale oggi mancano delle linee guida utili sia per i medici che per i pazienti e che permetterebbero di migliorare le scelte nella pianificazione di una gestazione, nella gestione dei sintomi durante la gestazione, l’allattamento e la menopausa. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it
News recenti che potrebbero piacerti
Save the date! Il 30 settembre alle 17.00 si terrà "Piacere di conoscerti", l’evento online di presentazione dei due progetti finanziati da AIAF e FONDAZIONE TELETHON sulla malattia di Fabry nell’ambito dello Spring Seed Grant 2025. Sarà l’occasione per c - facebook.com Vai su Facebook
Cos'è la malattia di Fabry e come si gestisce in gravidanza e menopausa - Conosciamo più nel dettaglio le cause, i sintomi e le conseguenze sulla qualità della vita della malattia di Fabry. Come scrive gravidanzaonline.it
Stella, la sindrome di Fabry, il rischio di finire in casa famiglia: 0ra la nuova perizia: «L'allontanamento può farla peggiorare» - Il padre è stato rinviato a giudizio per aggressione nei confronti della madre, e la piccola ora dice ... Segnala roma.corriere.it