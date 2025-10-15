Cose che voi umani
Trump proclamato santo e uomo di pace, Netanyahu grande e nobile condottiero, e i Paesi complici cantano filastrocche natalizie. Ma davvero finisce tutto in cavalleria? Il genocidio già dimenticato come una piccola infrazione al bon ton? Miriam Lovati via email Gentile lettrice, ho viaggiato nel futuro e ho visto cose che voi umani. La sera del 7 ottobre 2123 alcuni giovani del campo rom di Spandau a Berlino si recano in una discoteca del centro. Lì provocano una rissa, in cui uccidono tre ragazzi tedeschi. “La Germania ha il diritto di difendersi” proclama in tv il Cancelliere Adolf Bibi Net e dichiara guerra al campo rom, dove si sa sono tutti terroristi e armati di coltello, anche i neonati. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
