È arrivata a un importante snodo processuale l’inchiesta di ‘ndrangheta ’Sahel’, incentrata sui nuovi assetti della cosca dopo che il boss della ‘ndrangheta Nicolino Grande Aracri manifestò l’intenzione di collaborare con la giustizia, emersa nell’aprile 2021 e poi bocciata dalla Dda di Catanzaro – allora guidata dal procuratore capo Nicola Gratteri - che non lo ritenne credibile. La notizia sconcertò i suoi storici sodali al punto da ’scaricarlo’ e riorganizzare la cosca approfittando del vuoto di potere: condotte finite al vaglio degli inquirenti e scaturite, nel settembre 2024, in misure cautelari per 31 persone eseguite dai carabinieri di Crotone. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Cosca Martino, l'ascesa. I nuovi affari nel mirino. Chiesti 13 anni per Aiello