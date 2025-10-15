Andrea Sempio, il 37enne indagato con l'accusa di omicidio in concorso per il delitto di Garlasco, ha deciso di rompere il silenzio sulle motivazioni che lo hanno indotto a revocare l'incarico al suo legale storico, l'avvocato Massimo Lovati. “Ho preso questa decisione, molto sofferta, perché ci sono state una serie di divergenze tecniche, ma l'affetto e la stima restano immutate”, ha detto il giovane intervenendo in video a “Dentro la Notizia”, il programma di approfondimento condotto dal giornalista Gianluigi Nuzzi e in onda su Canale 5. “Lui ha una sua visione, impossibile avere un altro dialogo” Dopo le polemiche di questi giorni, Sempio ha voluto spiegare le ragioni che hanno portato alla “rottura” con l'avvocato Lovati. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Cosa svela Andrea Sempio sull'avvocato Lovati: "Dialogo impossibile, lui...". L'accusa ai giornali