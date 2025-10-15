Cosa spinge Modric a concedere l’anima al Diavolo
Prima ancora che nel fisico, la forza di Luka sta nella sua voglia di continuare a vincere con il Milan. E il connubio funziona alla grande. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
