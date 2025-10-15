Cosa significa davvero e come si segue senza perdere eleganza

C erte parole nascono come ribellioni di stile, e finiscono per diventare tendenze globali. È il caso di swag, termine che ha attraversato secoli e culture – da Shakespeare alle passerelle, fino ai di TikTok. Oggi, quando si parla di swag, non si intende solo un modo di vestire, ma un atteggiamento: quell’aria disinvolta e un po’ spavalda che trasforma un semplice look sopra le righe in qualcosa di unico e personale. Outfit di ottobre 2025: come affrontare l’autunno con stile X Leggi anche › Come vestirsi a ottobre 2025? 5 look autunnali da copiare all’insegna dell’eleganza Nel 2025, la sfida è vestirsi swag in chiave sofisticata: mantenendo l’essenza cool dello street style, ma con un’eleganza oltremodo consapevole. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Cosa significa davvero e come si segue senza perdere eleganza

