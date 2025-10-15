Cosa sappiamo dell' attacco russo al convoglio dell' Onu a Kherson
Ieri un bombardamento russo ha colpito un convoglio umanitario delle Nazioni Unite a Bilozerka, una cittadina nella regione di Kherson. Non ci sono state vittime. Andrea de Domenico, responsabile dell'Ocha, l'ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari in Ucraina, ha raccontato su X che la missione era giunta a Bilozerka, a 9 chilometri dalla linea del fronte, per trasportare aiuti umanitari di cui c'era urgente bisogno. Il convoglio, che trasportava prevalentemente medicine e articoli per l'igiene, era composto da quattro camion, di cui due erano diretti alla destinazione stabilita per lo scarico del materiale, e due erano rimasti indietro ad attendere per ragioni di sicurezza. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Manovra 2026, il governo dopo il Cdm annuncia le novità su Irpef, stipendi e bonus Ecco cosa sappiamo finora e cosa resta da decidere: https://fanpa.ge/f8GxP - facebook.com Vai su Facebook
«Non comunica più, è molto triste»; «Dà segni di vita, ha firmato un casco»: come sta Schumacher e cosa sappiamo - X Vai su X
Guerra Ucraina, massiccio attacco russo nella notte su Kiev e rete energia. Mosca: raid riposta ad attacchi terroristici regime ucraino - Un «massiccio attacco» russo ha colpito nella notte Kiev e altre regioni dell'Ucraina, danneggiando la rete energetica. Scrive ilmattino.it
Nato, Finlandia: Russia rafforza presenza al confine. Attacco a Kherson, colpito convoglio Onu - Belgio: "Continuiamo a sostenere l'Ucraina, 100 milioni per pacchetto armi USA" "Continuiamo a sostenere l'Ucraina", "abbiamo annunciato 100 milioni per il pacchetto Purl e vedremo cosa potremo fare d ... Riporta msn.com
Guerra Ucraina Russia, Zelensky: “Attacco russo su stazione, decine di feriti” - Attacco russo con un drone alla stazione ferroviaria di Shostka, nella regione di Sumy: decine di feriti ed un morto. Riporta tg24.sky.it