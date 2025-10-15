Ieri un bombardamento russo ha colpito un convoglio umanitario delle Nazioni Unite a Bilozerka, una cittadina nella regione di Kherson. Non ci sono state vittime. Andrea de Domenico, responsabile dell'Ocha, l'ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari in Ucraina, ha raccontato su X che la missione era giunta a Bilozerka, a 9 chilometri dalla linea del fronte, per trasportare aiuti umanitari di cui c'era urgente bisogno. Il convoglio, che trasportava prevalentemente medicine e articoli per l'igiene, era composto da quattro camion, di cui due erano diretti alla destinazione stabilita per lo scarico del materiale, e due erano rimasti indietro ad attendere per ragioni di sicurezza. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Cosa sappiamo dell'attacco russo al convoglio dell'Onu a Kherson