Cosa rischia l'Italia per i fischi all'inno di Israele | la FIFA può applicare l'articolo 17

I fischi del pubblico di Udine all'inno nazionale di Israele prima della partita giocata con l'Italia potrebbero costarci una sanzione: cosa dice l'Articolo 17 del Codice Disciplinare FIFA, i precedenti in materia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Entra in vigore in Italia la legge che sanziona la diffusione illecita di deepfake tramite IA, prevedendo pene più severe e nuove aggravanti. https://tech.everyeye.it/notizie/deepfake-reato-italia-cosa-legge-cosa-rischia-834407.html?utm_medium=Social&utm_ - facebook.com Vai su Facebook

Cosa rischia Meloni dall'accusa di concorso in genocidio? (Spoiler: nulla) - X Vai su X

Fischi contro Zangrillo, contestato alla Festa dell’Unità: cosa è successo e perché è intervenuta Meloni - Dopo il botta e risposta registrato in Parlamento giovedì tra il vicepremier Antonio Tajani e il Movimento Cinque Stelle e tra Italia Viva e ... Lo riporta fanpage.it

Cosa rischiano le dieci persone indagate per il crollo dell’insegna Generali a Milano - Proseguono le indagini sul crollo dell'insegna Generali in cima alla torre Hadid, avvenuto lo scorso 30 giugno a Milano, in zona CityLife. Secondo fanpage.it