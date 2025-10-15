Cosa rischia l'Italia per i fischi all'inno di Israele | la FIFA può applicare l'articolo 17

Fanpage.it | 15 ott 2025

I fischi del pubblico di Udine all'inno nazionale di Israele prima della partita giocata con l'Italia potrebbero costarci una sanzione: cosa dice l'Articolo 17 del Codice Disciplinare FIFA, i precedenti in materia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

