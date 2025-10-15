Cosa racconta Per te il film che ripercorre la storia vera di Mattia e Paolo Piccoli e della loro battaglia commovente come poche
Per te, nuovo film di Alessandro Aronadio con Edoardo Leo, arriverà nelle sale il 17 ottobre dopo essere stato presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma nella sezione Alice nella città il giorno precedente. La pellicola racconta le vicende di un uomo colpito, in maniera inaspettata e del tutto precoce, da una malattia senile: l’Alzheimer. L’opera, però, vuole soffermarsi soprattutto sui cambiamenti che questa nuova condizione porterà nell’intera famiglia e, in particolare, sul modo che un adolescente troverà per rapportarsi con un padre che cambia completamente davanti ai suoi occhi. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
