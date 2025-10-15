Cosa mi ha detto Andrea Sempio silura l’avvocato Lovati la verità si scopre soltanto adesso
Colpo di scena nel caso che vede Andrea Sempio al centro delle attenzioni giudiziarie e mediatiche. Il suo storico legale, l’avvocato Giovanni Lovati, ha annunciato il ritiro dalla difesa. Una decisione maturata nelle stesse ore in cui l’ex procuratore aggiunto di Pavia, Mario Venditti, parlava davanti ai giudici del Riesame di Brescia. «Andrea mi ha detto che non è per Corona o per quello che ho detto, ma per la strategia difensiva. Non andiamo più d’accordo», ha spiegato Lovati. «Per me è una macchia nella carriera». Il cambio di rotta nella difesa sarà ufficializzato venerdì, quando la famiglia Sempio e l’avvocata Angela Taccia, da sempre vicina all’indagato, annunceranno il nome del nuovo legale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
