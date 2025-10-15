Cosa il governo Meloni vuole fare per Gaza | dall’invio di 100 tonnellate di aiuti alla costruzione di un’università nella Striscia
In una riunione operativa a Palazzo Chigi, presieduta dal ministro degli Esteri Antonio Tajani, il governo Meloni detta la linea sui prossimi interventi per la crisi umanitaria a Gaza. «Il piano Trump prevede il dispiegamento a Gaza di una Forza internazionale di stabilizzazione (Isf). L’Italia è pronta a fare la propria parte», ha detto Tajani riferendo alle camere sul Medio oriente stamattina 15 ottobre. Subito dopo la firma del piano di pace promosso da Donald Trump, era emersa l’ipotesi di inviare un contingente di carabinieri nella Striscia, ripopolando una missione che era in funzione prima del 7 ottobre 2023. 🔗 Leggi su Open.online
Scopri altri approfondimenti
Su Gaza Maurizio Gasparri pretende che si ringrazi il Governo. Per cosa però non lo sa nemmeno lui Raffaella Paita - facebook.com Vai su Facebook
Questa cosa di contrapporre #Albanese al Governo italiano come fosse una leader politica dell’opposizione è la cosa più sbagliata che il sistema mediatico italiano stia costruendo (tra le altre). #DiMartedi - X Vai su X
Cosa il governo Meloni vuole fare per Gaza: dall’invio di 100 tonnellate di aiuti alla costruzione di un’università nella Striscia - Al tavolo di coordinamento «Italy for Gaza» il punto sulle iniziative italiane per i palestinesi. Segnala msn.com
Il governo Meloni vuole riformare il calcolo dell’Isee, cosa può cambiare per i bonus - L’Isee indica la situazione economica di una persona e regola, tra le altre cose, a quali bonus può accedere. fanpage.it scrive
Il governo Meloni ha trovato chi finanzierà la legge di Bilancio da €18 miliardi - Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo a informazioni su un dispositivo. Riporta money.it