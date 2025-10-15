Cosa il governo Meloni vuole fare per Gaza | dall’invio di 100 tonnellate di aiuti alla costruzione di un’università nella Striscia

In una riunione operativa a Palazzo Chigi, presieduta dal ministro degli Esteri Antonio Tajani, il governo Meloni detta la linea sui prossimi interventi per la crisi umanitaria a Gaza. «Il piano Trump prevede il dispiegamento a Gaza di una Forza internazionale di stabilizzazione (Isf). L’Italia è pronta a fare la propria parte», ha detto Tajani riferendo alle camere sul Medio oriente stamattina 15 ottobre. Subito dopo la firma del piano di pace promosso da Donald Trump, era emersa l’ipotesi di inviare un contingente di carabinieri nella Striscia, ripopolando una missione che era in funzione prima del 7 ottobre 2023. 🔗 Leggi su Open.online