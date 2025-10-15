Cosa ha detto Maranzano al gip durante l'udienza di convalida | i rancori per una donna e la lite con Taormina

Gaetano Maranzano, 28enne reo confesso dell'omicidio di Paolo Taormina, ucciso sabato notte a Palermo, ha ribadito quanto detto ai carabinieri e ai pm anche davanti al giudice per le indagini preliminari. Nel carcere Pagliarelli ha raccontato di aver sparato con che la pistola trovata nella sua casa. Saranno gli esami balistici ad accertare se sia vero. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Cosa ha detto Maranzano al gip durante l’udienza di convalida: i rancori per una donna e la lite con Taormina - Gaetano Maranzano, 28enne reo confesso dell'omicidio di Paolo Taormina, ucciso sabato notte a Palermo, ha ribadito quanto detto ai carabinieri e ai pm ... Da fanpage.it

Gaetano Maranzano, la confessione del presunto killer di Paolo Taormina: "Ho la pistola perché Palermo è una città violenta" - Gaetano Maranzano, presunto killer di Paolo Taormina, ha trascorso la prima notte in carcere: ecco cosa avrebbe detto ... Lo riporta notizie.it

«Nel suo cervello mi voleva sfidare», perché è stato ucciso Paolo Taormina a Palermo. Il rimprovero e la lite: la versione di Maranzano - La confessione del 28enne in carcere per l'omicidio del 21enne che cercava di sedare una rissa davanti al suo locale. Lo riporta msn.com