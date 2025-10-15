Cosa faranno forse i Coma_Cose dopo la separazione | Lama è già in studio per musica nuova il silenzio di California

«Faccio musica nuova », a quanto pare Fausto Lama è il primo dei ComaCose a muoversi per un futuro da solista dopo la clamorosa rottura, musicale e sentimentale, del duo milanese. In una storia pubblicata ieri su Instagram, Fausto Zanardelli, così all’anagrafe, 46 anni, si trova in uno studio di registrazione, segno che i lavori per il futuro sono già cominciati e probabilmente da molto prima che anche il pubblico venisse a conoscenza della separazione da California. California, vero nome Francesca Mesiano, classe 1989, che al momento tace, sul suo profilo social infatti l’ultima comunicazione è proprio quel video-annuncio della separazione da quello che, oltre al compagno di avventure musicali, lo scorso 3 ottobre era diventato anche suo marito. 🔗 Leggi su Open.online

Altre letture consigliate

#TG2000 - Liberati i primi 7 #ostaggi israeliani. Chi sono e cosa faranno ora #13ottobre #Gaza #Hamas #Egitto #Trump #Israele #Knesset #pace #MedioOriente #Israele #pianoTrump #Palestina #Netanyahu #GazaCity #7ottobre2023 #NEWS #TV2000 @tg2 - X Vai su X

Tra sguardi di fuoco e giudizi taglienti, cosa faranno stasera le nostre coppie? #BallandoConLeStelle alle 22.50 circa su Rai1 e RaiPlay - facebook.com Vai su Facebook

Cosa faranno (forse) i Coma_Cose dopo la separazione: Lama è già in studio per «musica nuova», il silenzio di California - Lui è un autore straordinario e di esperienza, lei ha un carattere fortissimo e un gigantesco potenziale pop L'articolo Cosa faranno (forse) i Coma_Cose dopo la separazione: Lama è già in studio per « ... Scrive msn.com

Perché si sono lasciati i Coma_Cose: crisi, tour flop e progetti solisti - Con la fine della coppia tra Fausto e California scompare anche il duo artistico dei Coma_Cose. Secondo lettera43.it

Coma Cose, l'amore finito scatena la rabbia dei fan per i concerti annullati: «E noi restiamo col cerino in mano». I vip: «Ci sono rimasti solo Paolo Turchi e Carmen Russo» - «Cuoricini, cuoricini» cantavano i Coma Cose durante l'ultimo Festival di Sanremo in cui sembravano più innamorati che mai ma, forse, la canzone che, oggi, ... Riporta ilgazzettino.it