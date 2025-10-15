Cosa farà Luca Zaia? Nella crisi della Lega il silenzio del Doge fa rumore

Thesocialpost.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Luca Zaia non parla, non rompe, ma nemmeno applaude. Sorride (sempre di meno) e dribbla le domande su una possibile uscita dalla Lega, lasciando intendere che qualcosa, nel partito di Matteo Salvini, si è definitivamente incrinato. Il governatore del Veneto, ancora oggi il presidente di Regione più amato d’Italia, non ha intenzione di strappare pubblicamente. Ma i segnali di insofferenza si moltiplicano, e nel silenzio controllato del Doge molti leggono una strategia di logoramento lenta ma costante. Il punto di rottura, raccontano fonti vicine a palazzo Balbi, è arrivato con la gestione delle candidature per le regionali del 23 e 24 novembre. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

cosa far224 luca zaia nella crisi della lega il silenzio del doge fa rumore

© Thesocialpost.it - Cosa farà Luca Zaia? Nella crisi della Lega, il silenzio del “Doge” fa rumore

Argomenti simili trattati di recente

cosa far224 luca zaiaLuca Zaia minaccia di diventare un «problema» per la destra in Veneto - La coalizione gli ha vietato di presentare una lista col suo nome alle elezioni regionali: lui non l'ha presa bene ... Da ilpost.it

cosa far224 luca zaiaLuca Zaia è un caso e scoppia la tensione tra Lega e FdI in vista delle elezioni in Veneto, cosa succede - Elezioni in Veneto, scontro tra Lega e FdI: esclusa la lista di Luca Zaia, che non potrà usare il suo nome nei simboli ufficiali della coalizione ... Riporta virgilio.it

cosa far224 luca zaiaRegionali Veneto 2025, Zaia: “Se sono un problema vedrò veramente di crearlo” - Luca Zaia non ci sta in vista delle elezioni regionali in Veneto del 23 e 24 novembre 2025. Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Cosa Far224 Luca Zaia