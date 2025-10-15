Cosa farà Luca Zaia? Nella crisi della Lega il silenzio del Doge fa rumore

Luca Zaia non parla, non rompe, ma nemmeno applaude. Sorride (sempre di meno) e dribbla le domande su una possibile uscita dalla Lega, lasciando intendere che qualcosa, nel partito di Matteo Salvini, si è definitivamente incrinato. Il governatore del Veneto, ancora oggi il presidente di Regione più amato d’Italia, non ha intenzione di strappare pubblicamente. Ma i segnali di insofferenza si moltiplicano, e nel silenzio controllato del Doge molti leggono una strategia di logoramento lenta ma costante. Il punto di rottura, raccontano fonti vicine a palazzo Balbi, è arrivato con la gestione delle candidature per le regionali del 23 e 24 novembre. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Cosa farà Luca Zaia? Nella crisi della Lega, il silenzio del “Doge” fa rumore

Argomenti simili trattati di recente

Alessandro Morelli. . Chi l’avrebbe mai detto che proprio i “rossi” Luca e Paolo avrebbero dato una lezione di libertà di parola e democrazia alla paladina della sinistra pro-Hamas Francesca Albanese? E se lo dicono pure loro… tu cosa ne pensi? #francescaa - facebook.com Vai su Facebook

Luca Zaia minaccia di diventare un «problema» per la destra in Veneto - La coalizione gli ha vietato di presentare una lista col suo nome alle elezioni regionali: lui non l'ha presa bene ... Da ilpost.it

Luca Zaia è un caso e scoppia la tensione tra Lega e FdI in vista delle elezioni in Veneto, cosa succede - Elezioni in Veneto, scontro tra Lega e FdI: esclusa la lista di Luca Zaia, che non potrà usare il suo nome nei simboli ufficiali della coalizione ... Riporta virgilio.it

Regionali Veneto 2025, Zaia: “Se sono un problema vedrò veramente di crearlo” - Luca Zaia non ci sta in vista delle elezioni regionali in Veneto del 23 e 24 novembre 2025. Lo riporta msn.com