Cosa fanno gli insetti in autunno | ecco come si preparano alla stagione più fredda

Fanpage.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con l’arrivo dell’autunno, gli insetti si preparano ad affrontare l'inverno in tanti modi diversi: dalla diapausa alle migrazioni, al passaggio di testimone degli adulti a uova, larve o pupe che faranno ripartire il ciclo con l'arrivo della primavera successive. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Cosa possiamo fare per salvare gli insetti dall’estinzione - Minacciati dalla crisi climatica, vivono una fase di declino a livello globale. repubblica.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Cosa Fanno Insetti Autunno