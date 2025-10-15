Cosa fanno gli insetti in autunno | ecco come si preparano alla stagione più fredda
Con l’arrivo dell’autunno, gli insetti si preparano ad affrontare l'inverno in tanti modi diversi: dalla diapausa alle migrazioni, al passaggio di testimone degli adulti a uova, larve o pupe che faranno ripartire il ciclo con l'arrivo della primavera successive. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Argomenti simili trattati di recente
Trasferiti, promossi o ancora in forza all’Asl To4: cosa fanno gli indagati nei concorsi sospetti https://lastampa.it/torino/2025/10/15/news/settimo_torinese_sanitopoli_inchiesta_asl_to4_cosa_fanno_gli_indagati-15352403/?ref=twhpv… @LaStampa - X Vai su X
I protagonisti della Festa dello Sport Rivediamo e ascoltiamo Alexandra Goldoni che ci racconta cosa fanno I ragazzi del Circostrass! - facebook.com Vai su Facebook
Cosa possiamo fare per salvare gli insetti dall’estinzione - Minacciati dalla crisi climatica, vivono una fase di declino a livello globale. repubblica.it scrive