Cosa deve fare l' Italia adesso per qualificarsi ai Mondiali 2026
La vittoria contro Israele è arrivata, e con essa una certezza: per la terza volta consecutiva nelle qualificazioni ai Mondiali faremo i playoff. Una parola che ci riporta alla mente ricordi terribili, con la doppia eliminazione contro Svezia (azzurri fuori da Russia 2018) e Macedonia del Nord (niente Mondiale in Qatar nel 2022), ma così è quindi bisogna continuare a crederci. Contro Israele (già battuta con un rocambolesco 5-4 all'andata) ieri a Udine è finita 3-0. Le prime due reti sono state segnate da Retegui, che prima su rigore e poi con un bellissimo destro a giro ci ha regalato i punti della tranquillità, quelli che quanto meno ci garantiscono la possibilità di restare attaccati al sogno mondiale. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
