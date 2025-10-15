Corte costituzionale annulla la decadenza di Todde in Sardegna cosa dice la sentenza e cosa succede ora

Non spettava al Collegio elettorale imporre la decadenza di Alessandra Todde (M5s) dalla carica di presidente della Sardegna. Lo ha deciso la Corte costituzionale, in una sentenza che ha annullato in parte l'ordinanza del Collegio. Non solo le violazioni riscontrate non erano quelle che prevedono la decadenza, ma in ogni caso la decisione spetta al Consiglio regionale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

