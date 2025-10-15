Corte costituzionale annulla la decadenza di Todde in Sardegna cosa dice la sentenza e cosa succede ora
Non spettava al Collegio elettorale imporre la decadenza di Alessandra Todde (M5s) dalla carica di presidente della Sardegna. Lo ha deciso la Corte costituzionale, in una sentenza che ha annullato in parte l'ordinanza del Collegio. Non solo le violazioni riscontrate non erano quelle che prevedono la decadenza, ma in ogni caso la decisione spetta al Consiglio regionale. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Contenuti che potrebbero interessarti
La Consulta: no alla decadenza, Alessandra Todde resta presidente della Regione Rese pubbliche le sentenze della Corte costituzionale - facebook.com Vai su Facebook
Corte costituzionale: la decisione depositata oggi https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/corte-costituzionale-decisione-depositata-oggi-AHa7kQAD?utm_term=Autofeed&utm_medium=TWSole24Ore&utm_source=Twitter#Echobox=1760446078… - X Vai su X
Corte costituzionale annulla la decadenza di Todde in Sardegna, cosa dice la sentenza e cosa succede ora - Non spettava al Collegio elettorale imporre la decadenza di Alessandra Todde (M5s) dalla carica di presidente della Sardegna ... Scrive fanpage.it
La Corte costituzionale annulla la decadenza di Alessandra Todde - La Corte costituzionale ha deciso: Alessandra Todde resta presidente della Regione e l’ordinanza di decadenza non poteva essere emessa «per avere l’atto esorbitato dai poteri rimessi all’organo ... Secondo unionesarda.it
La Consulta annulla la decadenza di Todde da presidente della Sardegna - La Corte Costituzionale si è pronunciata sulla decadenza della presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde ... Riporta italpress.com