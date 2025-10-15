Corso gratuito per le imprese che puntano sull' internazionalizzazione

Torna il corso gratuito promosso da Regione Liguria (insieme ad Agenzia Ice, Liguria International e il Sistema Camerale) in favore delle micro, piccole e medie imprese, che puntano sull'internazionalizzazione.Il programma, suddiviso in otto moduli (tra lezioni in presenza e online), tratterà, a. 🔗 Leggi su Genovatoday.it