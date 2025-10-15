Corso gratuito per le imprese che puntano sull' internazionalizzazione
Torna il corso gratuito promosso da Regione Liguria (insieme ad Agenzia Ice, Liguria International e il Sistema Camerale) in favore delle micro, piccole e medie imprese, che puntano sull'internazionalizzazione.Il programma, suddiviso in otto moduli (tra lezioni in presenza e online), tratterà, a. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Corso gratuito per caregiver organizzato da Fondazione ANT Il 16 ottobre partirà il nuovo corso base per caregiver che assistono a domicilio un proprio caro, organizzato da Fondazione ANT. Il corso si terrà presso la sede della Delegazione ANT Firenze, in - facebook.com Vai su Facebook
Corso gratuito per le imprese, che puntano sull'internazionalizzazione - Il programma tratterà temi legati al marketing internazionale, alla logistica, agli strumenti finanziari per l'export, alla sostenibilità all'e- Lo riporta genovatoday.it
Regione, seconda edizione corso su export dedicato a pmi - Dopo il positivo esito della prima edizione, torna il corso gratuito promosso da Regione Liguria - Come scrive ansa.it
Corso gratuito per ‘Green Manager’ con il progetto Extravert, prorogata la scadenza per iscriversi - È stata prorogata al prossimo 30 novembre la scadenza dell’avviso di selezione pubblica per partecipare al corso gratuito di formazione per Responsabile per il coordinamento, l’attuazione e ... luccaindiretta.it scrive