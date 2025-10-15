Corsa su strada | due nuovi campioni regionali per il comitato Csi di Sondrio

Sondriotoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 21° Campionato regionale Csi Lombardia di corsa su strada si è concluso sabato 11 ottobre a Calco, in provincia di Lecco con la terza e ultima prova, dopo che gli stradisti targati Csi avevano gareggiato a Cerro al Lambro (MI) e Trezzano Rosa (MI).La garaPercorso impegnativo in Valsassina per. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

corsa strada due nuoviTrieste: Battocletti alla Corsa dei Castelli - È la prima donna azzurra della storia a vincere due medaglie nella stessa edizione dei Mondiali: argento nei 10. Da fidal.it

corsa strada due nuoviL’argento olimpico e mondiale Nadia Battocletti alla Corsa dei Castelli Trieste - Domenica 19 ottobre in gara l’azzurra Nadia Battocletti, argento olimpico e mondiale. corrieredellosport.it scrive

Due cani trovati in strada, corsa contro il tempo per adottare i cuccioli Gianna e Pinotto - Intelligentissimi, vivaci e molto intraprendenti, Gianni e Pinotto vengono affidati sani, vaccinati e microchippati, e sono adottabili in tutto il Centro e Nord Italia dopo i controlli pre e post ... Si legge su repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Corsa Strada Due Nuovi