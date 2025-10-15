Corsa al riarmo gli Usa ordinano e l’Ue obbedisce | nuova accelerazione sul 5% in Difesa

Gli Usa ordinano, la Nato e l’Ue eseguono. E accelerano, di nuovo, sulla corsa al riarmo. Il vertice dei ministri della Difesa a Bruxelles serve ad assecondare, ancora una volta, i diktat statunitensi: l’obiettivo è quello di accelerare sul 5% del Pil in spese per la Difesa. “Oggi abbiamo concordato di intensificare ulteriormente il rafforzamento della nostra capacità di agire sugli impegni assunti all’Aja per investire maggiormente nella difesa”, annuncia al termine della ministeriale il segretario generale della Nato, Mark Rutte. La Nato e l’Ue accelerano sul 5% in Difesa. Rutte spiega che i ministri hanno “discusso la pianificazione in corso mente gli alleati tracciano un percorso credibile verso la sostenibilità in termini di aumento degli investimenti nella difesa ”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

