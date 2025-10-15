Corsa al riarmo gli Usa ordinano e l’Ue obbedisce | nuova accelerazione sul 5% in Difesa

Lanotiziagiornale.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli Usa ordinano, la Nato e l’Ue eseguono. E accelerano, di nuovo, sulla corsa al riarmo. Il vertice dei ministri della Difesa a Bruxelles serve ad assecondare, ancora una volta, i diktat statunitensi: l’obiettivo è quello di accelerare sul 5% del Pil in spese per la Difesa. “Oggi abbiamo concordato di intensificare ulteriormente il rafforzamento della nostra capacità di agire sugli impegni assunti all’Aja per investire maggiormente nella difesa”, annuncia al termine della ministeriale il segretario generale della Nato, Mark Rutte. La Nato e l’Ue accelerano sul 5% in Difesa. Rutte spiega che i ministri hanno “discusso la pianificazione in corso mente gli alleati tracciano un percorso credibile verso la sostenibilità in termini di aumento degli investimenti nella difesa ”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

corsa al riarmo gli usa ordinano e l8217ue obbedisce nuova accelerazione sul 5 in difesa

© Lanotiziagiornale.it - Corsa al riarmo, gli Usa ordinano e l’Ue obbedisce: nuova accelerazione sul 5% in Difesa

Scopri altri approfondimenti

Riarmo Ue, spesi 343 miliardi per la difesa nel 2024. E la corsa non si ferma - Nel 2024 i 27 Stati membri hanno messo sul piatto la cifra record di 343 miliardi di euro, il 19% in più rispetto all’anno precedente, pari ... Riporta milanofinanza.it

Cerca Video su questo argomento: Corsa Riarmo Usa Ordinano