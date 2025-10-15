Corriere dello Sport | Napoli il sesto senso del gol

"> Vero è che, come sottolinea spesso Antonio Conte, il Napoli deve ancora affinare il proprio istinto difensivo, «riacquistare il senso utile ad annusare l’odore acre di un pericolo in arrivo». Ma nel frattempo la squadra ha riscoperto un altro fiuto: quello del gol. Come riporta il Corriere dello Sport in un’analisi firmata da Fabio Mandarini, gli azzurri vantano la settima difesa della Serie A, ma anche il secondo miglior attacco, con 12 reti in 6 partite, una media di 2 gol a incontro. Cinque reti in più della Roma, con cui condividono la vetta, e cinque in meno dell’Inter, prima nella graduatoria offensiva con 17 centri. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

