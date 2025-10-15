Corriere dello Sport – chiesto uno stipendio più alto al Psg

2025-10-15 10:47:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato del Corriere dello Sport: PARIGI (Francia) – Dopo la vittoria del Pallone d’oro 2025 nello scorso settembre, Ousmane Dembelé chiede un ritocco del contratto al Paris Saint-Germain. Secondo il quotidiano L’Equipe il 28enne attaccante francese avrebbe chiesto un adeguamento dello stipendio. I contatti fra Luis Campos, direttore sportivo del Psg, e Moussa Sissoko, agente di Dembelé, sarebbero già in corso. L’attuale super stipendio di Dembelé. Se da un lato il Psg è pronto ad ascoltare le richieste di Dembelé, che attualmente guadagna 18 milioni di euro lordi a stagione, dall’altro lato non ha intenzione di assecondarle tutte ritenendo l’ex attaccante del Barcellona un elemento importante della squadra, ma non l’unico. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

