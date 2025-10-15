Corridonia Francesco Broda morto sepolto sull' escavatore da una montagna di fango e detriti Imprenditore indagato area sequestrata L' amico salvo per miracolo

CORRIDONIA Hanno scavato per dieci ore, anche a mano, i vigili del fuoco per raggiungere ed estrarre fuori dall?abitacolo dell?escavatore il corpo ormai senza vita di Francesco Broda,. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

