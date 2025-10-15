Corridonia Francesco Broda morto sepolto sull' escavatore da una montagna di fango e detriti Imprenditore indagato area sequestrata L' amico salvo per miracolo
CORRIDONIA Hanno scavato per dieci ore, anche a mano, i vigili del fuoco per raggiungere ed estrarre fuori dall?abitacolo dell?escavatore il corpo ormai senza vita di Francesco Broda,. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it
CORRIDONIA - Dopo 10 ore di lavoro, il corpo di Francesco Broda, operaio di Monte San Giusto, è stato estratto dai vigili del fuoco poco prima dell'1. L'uomo era rimasto... - X Vai su X
CORRIDONIA - Cgil, Cisl, Uil dopo il tragico incidente di ieri: «Tutti devono essere partecipi sulla sicurezza» - facebook.com Vai su Facebook
Sepolto dalla ghiaia ed estratto dopo 10 ore: la vittima è Francesco Broda - Operaio di Monte San Giusto, aveva 48 anni: il tragico incidente sul lavoro a Corridonia. Da msn.com
Corridonia - Operaio morto sommerso dalla terra, la Procura apre un fascicolo - La Procura di Macerata ha aperto un fascicolo per omicidio colposo in merito all’incidente mortale sul lavoro avvenuto ieri pomeriggio nella vasca di decantazione dei fanghi dell’azienda Rita Calcestr ... Come scrive msn.com
Incidente sul lavoro a Corridonia: operaio sepolto dalla ghiaia, tragico epilogo - Tragedia a Corridonia: un operaio di 48 anni travolto da ghiaia mentre lavorava in un deposito edile richiama l’urgenza di maggiore sicurezza nei cantieri. Scrive notizie.it