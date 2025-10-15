corpo unico montecreto e fiumalbo escono

Montecreto e Fiumalbo hanno ribadito ieri in un lungo incontro all’ Unione del Comuni del Frignano il loro recesso dal Corpo unico intercomunale di Polizia Municipale, per il quale comunque tutti i sindaci hanno concordato una pausa di riflessione di due settimane per approfondire eventuali margini di soluzione unitaria. Dei dieci comuni inizialmente aderenti alla convenzione, Serramazzoni e Riolunato erano usciti anni fa mentre a fine dello scorso settembre furono i Consigli comunali di Montecreto e Fiumalbo a votarne il recesso dal 1° gennaio 2026. In questo periodo quindi si sono tenute intense trattative per trovare una nuova convenzione per tornare a riunire i comuni, anche perché con soli sei comuni aderenti si sarebbero persi i contributi regionali (concessi solo se aderiscono alle convenzioni almeno l’80% degli enti). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

