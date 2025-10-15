Cordoglio per la morte di Anna Maria Zibordi

"Nel doloroso momento della dipartita di mia madre non posso che dirle grazie di tutto! Lei mi ha insegnato prima di tutto i valori della vita, poi l’amore per la vita e la gioia di vivere. Mia madre era sempre solare, sempre pronta a vedere il lato positivo delle cose. Quando da bambino prima e da ragazzo poi tornavo da scuola lei era sempre pronta ad aspettarmi a pranzo per ascoltare i miei racconti e le mie problematiche", così il cavalier Paolo Bruni, il figlio maggiore, ricorda la mamma Anna Maria Zibordi in Bruni, che si è spenta all’età di 90 anni. L’anziana, che viveva a Ripapersico (frazione di Portomaggiore ), lascia nel dolore l’altro figlio Pier Giorgio, le nipoti Martina, Eleonora, Carlotta e Carolina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

